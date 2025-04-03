شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه إنبى وديا بالإسماعيلية استعدادا للزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف نظيره إنبى وديا غدا الجمعة بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل خوض مواجهة الزمالك المقبلة.

ويواجه فريق حرس الحدود نظيره الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 13 أبريل الجارى حيث تقام المباراة على ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.