شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يودع أمم أفريقيا.. والفوز على الكاميرون فرصة للتأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس نهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما، بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو 2-1، خلال لقاءات دور المجموعات.

بهذه النتيجة تصدر منتخب بوركينا فاسو ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفه يأتي جنوب أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويليهما الكاميرون برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث، ويتذيل المنتخب الوطني الترتيب، بدون نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للناشئين للفوز على الكاميرون في المباراة المقبلة كى يحافظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم، حيث إنه فى حالة الفوز على الكاميرون سيلعب مباراة فاصلة مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وفى حالة الفوز يتأهل الفراعنة لكأس العالم فى قطر نوفمبر المقبل.