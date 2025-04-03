شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم أبطال منتخب سلاح السيف بعد فوزه بذهبية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم منتخب مصر لسلاح السيف عقب فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أُقيمت في المجر. جاء ذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح وعدد من قيادات الوزارة.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يأتي في إطار الدعم المستمر الذي توليه الدولة للرياضة المصرية، والذي يعد جزءًا من رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمنتخب المصري في كافة المحافل الدولية، سواء من خلال برامج إعداد متكاملة أو دعم المشاركات الخارجية، لتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع من اسم مصر عالميًا.

من جانبهم، عبّر لاعبو المنتخب عن سعادتهم بتهنئة الرئيس السيسي واهتمام الدولة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا التكريم يعكس دعم الدولة اللامحدود للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وأضافوا: "الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم شرف كبير لمصر ولنا كلاعبين. لقد بذلنا جهدًا هائلًا في التدريبات، وكان لدينا إصرار على تحقيق هذا الإنجاز ونعد الجماهير المصرية بالمزيد من البطولات."

واستكملوا: "لحظة التتويج كانت لا تُنسى، وشعرنا بالفخر عندما عُزف النشيد الوطني المصري. وسنعمل بجد للحفاظ على هذا المستوى في البطولات القادمة."

وكذلك: "هذه الميدالية لم تأتِ بسهولة، فقد واجهنا فرقًا قوية على المستوى العالمي، لكن عزيمتنا كانت أقوى. نشكر وزارة الشباب والرياضة والجهاز الفنى والاتحاد المصري على دعمهم ونتطلع إلى مزيد من النجاح في المستقبل."

وفي ختام اللقاء، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء المنتخب الوطني ، واكد وزير الرياضة خلال التكريم أن هذا الإنجاز يُعد حافزًا قويًا لبقية الرياضيين المصريين لمواصلة العمل والتفوق في المنافسات الدولية، بما يعكس قوة الرياضة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.



ابطال السلاح



تكريم وزير الرياضة لمنتخب السلاح



وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال منتخب سلاح السيف