شاهد غرفة ملابس منتخب مصر للناشئين قبل مواجهة بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا لغرفة ملابس منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قبل مباراة بوركينا فاسو التى تقام مساء اليوم فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب.



غرفة الملابس

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في السابعة مساء اليوم الخميس نظيره بوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة في المغرب.

وتلقى منتخب مصر هزيمة أولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.



غرفة منتخب الناشئين

وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هي بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.

يدخل منتخب مصر مواجهة بوركينا فاسو بلا نقاط بعدما فشل في حصد أول 3 نقاط في المجموعة، بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع منتخب بوركينا فاسو الذي انتصر هو الأخر على الكاميرون بنتيجة 2-1.

وحرص أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم عقب الخسارة 3 / 4 ، أمام منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي أقيمت في افتتاح مباريات الجولة الأولى لبطولة أمم أفريقيا.