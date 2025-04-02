شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى المجموعة الثانية والأهلي بالثالثة بقرعة بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك، ومن المقرر أن تنطلق منافساتها غدا عن وقع قطبى الرياضة المصرية فى المجموعتين الثانية والثالثة.

وقع الزمالك “حامل اللقب"، ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من السجون الكينى وسى أن سى النيجيرى وسبايكينج ستارز البتسوانى.

عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الثالثة بجانب كلا من البنك التجارى الكينى ولا لوا الكونغولى وسوكوسيم السنغالي.



قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادى الزمالك "سيدات"، فجر الإثنين، إلى نيجيريا؛ للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية، بينما وصلت بعثة فريق سيدات الأهلى الأحد.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولى، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمى، وداليا المرشدى، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصرى، ونهى عادل، وتقوى مدحت، وبسنت محمد".

بينما تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقى – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدى الشامى – ندى حمدى – ريماز العفيفى - مى غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوى -ندى وليد – نهال جمال.