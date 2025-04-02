شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه تطعيمات وقائية قبل السفر إلى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح اللاعبين تطعيمات وقائية، استعدادًا للسفر إلى موريتانيا يوم السبت ‏القادم، لخوض مباراة الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.‏

وقام الجهاز الطبي عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش، بمنح اللاعبين جرعات التطعيمات الوقائية، في ‏إطار التجهيزات الخاصة بالسفر بشكل عام.‏

وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع ‏بشكل مناسب لخوض اللقاء.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، التي ‏تجمع الفريقين في لقاء الإياب في الدور ربع النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة، والتحضير المناسب ‏قبل لقاء العودة المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم في موريتانيا.‏

منح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية ‏وخططية مكثفة، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏