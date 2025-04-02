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الأهلي يمنح لاعبيه تطعيمات وقائية قبل السفر إلى موريتانيا

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الأهلي يمنح لاعبيه تطعيمات وقائية قبل السفر إلى موريتانيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 02 أبريل 2025 07:54 م

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح اللاعبين تطعيمات وقائية، استعدادًا للسفر إلى موريتانيا يوم السبت ‏القادم، لخوض مباراة الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.‏

وقام الجهاز الطبي عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش، بمنح اللاعبين جرعات التطعيمات الوقائية، في ‏إطار التجهيزات الخاصة بالسفر بشكل عام.‏

وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع ‏بشكل مناسب لخوض اللقاء.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، التي ‏تجمع الفريقين في لقاء الإياب في الدور ربع النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة، والتحضير المناسب ‏قبل لقاء العودة المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم في موريتانيا.‏

منح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية ‏وخططية مكثفة، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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