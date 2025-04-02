لاعبو الأهلى يحصلون على التطعيمات اللازمة قبل رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال

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حصل لاعبو الأهلى وأفراد الجهاز الفنى والإدارى على التطعيمات اللازمة قبل رحلة الفريق إلى موريتانيا لحوض مباراة الهلال السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الطبى للأهلى اللاعبين وجميع أفراد البعثة التطعيمات اللازمة قبل السفر يوم 5 أبريل الجارى إلى موريتانيا لمواجهة الهلال فى التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويسافر الأهلى عصر السبت المقبل على متن طائرة خاصة إلى موريتانيا، ويترأس طارق قنديل عضو المجلس البعثة، على أن يسبق محمد شوقى نائب المدير الرياضى، وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة من أجل إنهاء ترتيبات السفر والإقامة فى موريتانيا لحين وصول البعثة.

وفاز الأهلى على الهلال السودانى بهدف نظيف حمل توقيع محمد هانى خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، باستاد القاهرة في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري الأبطال.

على صعيد متصل قال مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، إن الفريق فاز بهدف نظيف على الهلال في مباراة لم تكن سهلة وأمام منافس قوى، وأضاف كولر في تصريحاته عقب المباراة: استطعنا أن نحافظ على الكرة وسجلنا هدف الفوز في الشوط الأول، وكان ينبغي أن نستغل الفرص التي أتيحت ونسجل المزيد من الأهداف.

وأضاف: الشوط الثاني لم نكن في أفضل مستوياتنا، ولم يكن الفريق في كامل تركيزه، ورغم ذلك كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.

واستكمل المدير الفنى: التأهل سيكون بمجموع المباراتين، ولا بد أن نستعد بقوة لمباراة العودة، ونؤدى بشكل جيد على المستويين الدفاعي والهجومي.

وعن تقييمه لمستوى أكرم توفيق قال مارسيل كولر: أكرم توفيق يقدم أداءً جيدًا ويخوض المران بشكل قوى، ويعد من أفضل اللاعبين بالفريق، ويقدم كل ما لديه من جهد وأداء حينما يشارك في المباريات.

وبسؤاله عن إهدار الفرص قال مارسيل كولر إنها مسألة تميل في بعض المباريات إلى غياب التوفيق، لأنه بالتأكيد يتم إعداد وتأهيل اللاعبين بشكل يليق بكل بمباراة، أما عن سبب عصبية اللاعبين من حكم المباراة فقال مارسيل كولر: لم يكن اللاعبون وحدهم في هذه الحالة بسبب الحكم، أنا كنت مثلهم تمامًا.