شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام ستيلينبوش فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد ، محمود حمدي الونش ، صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر ، أحمد فتوح ،نبيل عماد دونجا ،محمد شحاتة ، ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو ، سيف الجزيري.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز فى 4، وتعادل فى مبارتين، ولم يخسر فى أى مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذى أنهى دور المجموعات من دون خسارة.