شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 6 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

خاطب اتحاد الكرة، عدة اتحادات لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهة بيراميدز أمام الأهلي، المقرر لها يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات دورى القسم الأول.



وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 6 اتحادات أوروبية، لإنهاء الاتفاق على طاقم تحكيم أجنبى بعدما طلب الأهلى ذلك مع تحمل التكاليف، حيث أصدر نادى بيراميدز بيانا رسميا بالتراجع عن طلب الطاقم التحكيمى الأجنبى اعتراضا على قرار رابطة الأندية المحترفة، بالتراجع عن خصم الثلاث نقاط من الأهلي، مؤكدا قراره بالاتجاه نحو التصعيد قانونيا داخليا وخارجيا من أجل الحفاظ على حقوقه المشروعة.

صرح الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه عقب الإعلان عن إلغاء نادى بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم 12 إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكترونى للاتحاد طلب النادى الأهلى بالاستمرار فى إجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.



وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، وافق على طلب النادى الأهلى على اعتبار أن إجراءات استقدام الحكام قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتباريين، خاصة مع تقديم تعهد من النادى الأهلى بتحمل التكاليف.