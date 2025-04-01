شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يسجل هدفا عالميا ويمنح الأهلى التقدم ضد الهلال السودانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل محمد هانى لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه فى شباك الهلال السودانى فى الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتسديدة ولا أروع وبشكل عالمى بقدمه اليسرى، معلنا تقدم الفريق الأحمر.



احتفال هانى وإمام بالهدف



محمد هانى يحتفل بالهدف



محمد هانى ورامى ربيعة

تشكيل الأهلى أمام الهلال السودانى

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار، وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي أمام الهلال السوداني

عمر كمال،حسين الشحات،عمرو السولية،أفشة،أحمد رضا،مصطفى العش،مصطفى شوبير،كريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الهلال السودانى أمام الأهلي

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: ايبويلا، ، خديم دياو، محمد إرنق.

خط الوسط : الحاجي ماديكي، بوجبا، صلاح عادل، أحمد سالم، جان كلود.

خط الهجوم : مزمل وبن زيتون.

تاريخ مواجهات الأهلى والهلال السودانى

ولعب الأهلي والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، يذكر أن الفائز من الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من صن داونز ضد الترجى.

ومن المقرر أن الفائز من مباراة الأهلي والهلال السوداني سيقابل في نصف النهائي الفائز من مباراة صن داونز والترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.