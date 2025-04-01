غوارديولا يُعلن غياب هالاند عن سيتي حتى سبعة أسابيع

الرياص - اسماء السيد - لندن : سيغيب الهداف النروجي إرلينغ هالاند عن فريقه مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حتى سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وفق ما أفاد مدربه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثاء.

وأصيب هالاند (24 عاما) خلال الفوز على بورنموث 2 1 الأحد في ربع نهائي مسابقة كأس إنكلترا.

وجاءت إصابة هالاند بعدما كان قد سجل هدفه الـ 30 لهذا الموسم فارضا التعادل في اللقاء، قبل أن يصاب اثر تدخل قوي من لاعب وسط بورنموث لويس كوك.

ولم يكشف سيتي الإثنين عن المدة الزمنية التي يحتاجها اللاعب للعودة، موضحا في بيان له "التوقعات هي أن إرلينغ سيكون جاهزا للعب دور إضافي في الجزء المتبقي من الموسم، ومن ضمنه كأس العالم للاندية".

لكن غوارديولا تحدث الثلاثاء عن غياب "من خمسة إلى سبعة أسابيع بحسب ما قال لي الأطباء، وبالتالي نأمل أن يكون جاهزا بحلول نهاية الموسم"، مضيفا "ليس لدينا لاعب آخر بمهاراته أو بمواصفاته المميزة، نعلم ذلك، لكن علينا التكيّف".

وتابع "لسنوات عدة، لعبنا بطرق هجومية مختلفة. الأمر يعتمد على جودة اللاعبين. سنحاول إيجاد حل".

ويحتل سيتي حاليا المركز الخامس في الدوري الممتاز ويكافح لنيل معقد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلتقي فريق غوارديولا الأربعاء على أرضه مع ليستر سيتي في المرحلة الثلاثين، ومن ثم يواجه جاره مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" الأحد ومن بعده ثم كريستال بالاس في عطلة نهاية الأسبوع المقبل، قبل أن يشد الرحال الى ايفرتون وصولا الى مباراته المرتقبة أمام نوتنغهام فوريست في نصف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي في 26 نيسان/ابريل.

ويلتقي سيتي في المراحل التالية من الدوري مع أستون فيلا في أقوى المواجهات المتبقية، ثم ولفرهامبتون وساوثمبتون وبورنموث وفولهام تواليا.