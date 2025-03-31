شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يخطط لإنجاز جديد فى لوس أنجلوس بعد ذهبية سلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

يخطط اتحاد السلاح، برئاسة طارق الحسينى، مبكراً لتحقيق إنجاز جديد فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد سلسلة الإنجازات التى يحققها الاتحاد الفترة الأخيرة بعد حصد برونزية أولمبياد باريس 2024 فى سيف المبارزة عن طريق محمد السيد و تتويج منتخب السيف بذهبية كأس العالم بالمجر.

كما تسود حالة من الفخر لدى مجلس إدارة اتحاد السلاح واللاعبين بعد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة لفريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازا تاريخيا بالفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة فى المجر.

وأكد الرئيس السيسى أن هذا الفوز ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصرى، مضيفًا:" تحيا مصر دائمًا بعزيمة شبابها".

نجح منتخب مصر لسلاح السيف فى تحقيق إنجاز تاريخي والفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للرجال المقامة فى المجر خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري، وذلك بعد الفوز على المجر في عقر دارها.

وقدم منتخب سلاح السيف مباراة قوية أمام نظيره المجري صاحب فضية أولمبياد باريس والمصنف الثالث عالميًا وصاحب الأرض، ونجح في الفوز بنتيجة 45-37 ليحصد بذلك ذهبية البطولة.

ووصل منتخب مصر، المصنف السابع عالميًا، للمباراة النهائية بعد الفوز في ربع النهائي على نظيره الكوري صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42 قبل أن يفوز في نصف النهائي على منتخب فرنسا صاحب برونزية الأولمبياد والمصنف الرابع.

واستهل منتخب مصر لسلاح السيف مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره المنتخب البلغاري في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-30، قبل أن يفوز في مباراة ثمن النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-38.

ومثل منتخب مصر في البطولة كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي.

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر لسلاح السيف للرجال، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة كأس العالم المقامة بالمجر، إثر فوزه على المنتخب المجري صاحب الأرض والمصنف الثالث عالميًا بنتيجة 45-37 في المباراة النهائية.

وأكد وزير الرياضة أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه أبطال مصر في رياضة السلاح، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والجهاز الفني، ودعم الدولة المصرية للرياضات المختلفة استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.