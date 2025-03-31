يورتشيتش وقائد بيراميدز يتحدثان اليوم فى مؤتمر صحفى عن مباراة الجيش الملكي

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وقائد الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الجيش الملكى المغربى في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه، على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة.