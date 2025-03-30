شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الزمالك فى أبريل.. 5 مباريات مهمة إحداها تحسم مصيره فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 5 مباريات مهمة خلال شهر أبريل المقبل، بمختلف البطولات، الكونفدرالية ، كأس عاصمة مصر، والدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الأبيض عن العلامة الكاملة والفوز في جميع هذه المواجهات.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء فى السطور التالية على مباريات الزمالك في شهر أبريل.

الزمالك × ستيلينبوش (ذهاب ربع نهائي كـأس الكونفدرالية) الأربعاء 2 أبريل.

الزمالك × مودرن سبورت (كأس عاصمة مصر) الأحد 6 أبريل.

الزمالك × ستيلينبوش (إياب ربع نهائي الكونفدرالية) الأربعاء 9 أبريل.

الزمالك × حرس الحدود (الدورى المصري ) الأحد 13 أبريل.

الزمالك × سموحة (كأس عاصمة مصر) الأربعاء 16 أبريل.

في سياق مختلف، يرفض مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الاستسلام فى ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما ترددت فى الساعات الأخيرة عن مفاوضات جادة مع والده للانتقال إلى النادى الأهلى فى الصيف المقبل.

وتعمل إدارة الزمالك ولجنة التخطيط على تقديم عرض مناسب لزيزو يتماشى مع العروض الخارجية التى تلقاها فى الفترة الماضية، كما ترغب الإدارة فى توفير مقدم التعاقد قبل عقد الجلسة.