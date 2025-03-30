شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن ميدالية.. منتخب سلاح السيف يصعد لنهائي كأس العالم للرجال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 03:26 م

نجح منتخب مصر لسلاح السيف فى تحقيق إنجاز تاريخي والتأهل لنهائي الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للرجال، المقامة فى المجر خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري، لتضمن مصر ميدالية عالمية.

وتمكن منتخب مصر المصنف السابع على العالم من الفوز على منتخب فرنسا صاحب برونزية أولمبياد باريس والمصنف الرابع عالمًيا بنتيجة 45-43 ليصل بذلك لنهائي البطولة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المجري فى المباراة النهائية في السادسة إلا الربع مساءً.

وكان منتخب مصر قد نجح في الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره الكوري صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42.

واستهل منتخب مصر لسلاح السيف مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره المنتخب البلغاري في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-30، قبل أن يفوز في مباراة ثمن النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-38.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح السيف قد حقق من قبل الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر مايو من العام الماضي بإسبانيا.