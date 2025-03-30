شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المحترفين العرب فى الدوري.. المغاربة الأنجح.. وقفزة فى عدد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدوري المصري الممتاز تواجدًا متزايدًا للمحترفين العرب، حيث يلعب العديد من اللاعبين العرب، خاصة من دول شمال أفريقيا وبلاد الشام فى أندية الدوري، ويحققون نجاحات متفاوتة حسب الأداء والاستمرارية، ومنهم من أصبحوا نجوم الشباك فى الإيجبشيان ليج، خاصة مع الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

في هذا التقرير، نستعرض وضعية اللاعبين العرب وفقًا لأدائهم واستقرارهم في الدوري المصري:

المغاربة يحققون أعلى معدل نجاح

يواصل اللاعبون المغاربة تألقهم فى الدوري المصري، حيث يُعدّون من بين الأبرز في المسابقة. ويأتي فى مقدمتهم، أشرف بن شرقي الذي تألق مع الزمالك وساهم في تحقيق البطولات وانضم مؤخرا للأهلي، محمود بنتايج الذي يقدم مستويات مميزة مع الزمالك حاليا، وأشرف داري الذي أثبت نفسه كمدافع دولي مع الأهلي، صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك والذي يمتاز بالسرعة والمهارات، يحيى عطية الله الذي يشكل إضافة قوية للأهلي، رضا سليم لاعب الأهلي والذي يغيب مؤخرا بسبب الإصابة، بخلاف ثنائي بيراميدز محمد الشيبي الذي أضاف الكثير لدفاع فريقه، ووليد الكرتي الذي يتمتع بقدرات هجومية جيدة، وأخيرا عبد الكبير الوادي الذي يُعد من أكثر اللاعبين المغاربة ثباتًا في المستوى.

استقرار أسهم التوانسة

يحافظ اللاعبون التونسيون على استقرارهم في الدوري المصري، حيث يعدون من الركائز الأساسية في أنديتهم، ومن أبرزهم: علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، والذي يعد من أفضل المحترفين في تاريخ الأهلي، سيف الجزيري مهاجم الزمالك الذي يسجل أهدافًا مؤثرة، حمزة المثلوثي الذي يشكل عنصرًا دفاعيًا مهمًا، رفيق كابو الذي يُساهم في الهجوم بأداء مميز، محمد علي بن حمودة الذي أثبت نفسه بقوة مع غزل المحلة، ومعتز زدام لاعب الوسط الذي يظهر بثبات في المباريات.

أسهم الجزائريين فى ارتفاع ملحوظ

بدأ اللاعبون الجزائريون إثبات جدارتهم بالدوري المصري، حيث ارتفعت أسهمهم بشكل ملحوظ، ومن أبرزهم عبد الرحيم دغموم الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل المصري، وأحمد قندوسي الذي يقدم مستويات جيدة في خط الوسط مع سيراميكا.

قفزة في عدد الفلسطينيين بالايجبشن ليج

شهد الدوري المصري زيادة ملحوظة في عدد اللاعبين الفلسطينيين، حيث أصبحوا يشكلون حضورًا واضحًا، ومن أبرزهم: وسام أبو علي الذي يقدم أداءً قويًا ومميزا مع الأهلي، موسى الفراوي الذي يلعب مع المحلة، بدر موسى وحامد حمدان مع بتروجت، ومحمود وادي الذي يُعد من أبرز المهاجمين الفلسطينيين في البطولة، وأخيرا خالد النبريصي الذي يقدم عوضا طيبة مع الإسماعيلي.

اختفاء عرب آسيا والليبيين من الدوري المصري

على الرغم من التواجد السابق لبعض اللاعبين من دول آسيا مثل سوريا والأردن وقطر والعراق، إلا أن الدوري المصري شهد تراجعًا في التعاقد مع لاعبين من هذه الدول، وكذلك تراجع عدد اللاعبين الليبيين الذين كانوا يشكلون حضورًا في المواسم الماضية. ربما يعود ذلك لأسباب تتعلق بالمنافسة القوية أو عدم نجاح بعض التجارب السابقة.

ويظل الدوري المصري وجهة مفضلة للعديد من اللاعبين العرب، خاصة من شمال إفريقيا، نظرًا لقوة المنافسة والرواتب الجيدة. وبينما يواصل المغاربة والتوانسة تصدر المشهد، يزداد الحضور الجزائري والفلسطيني، في حين يختفي اللاعبون العرب من آسيا والليبيون تدريجيًا. مع استمرار تطور الدوري، قد نشهد تغيرات جديدة في خريطة المحترفين العرب خلال المواسم القادمة.