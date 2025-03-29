اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 - 3 - 2025

0 نشر
0 تبليغ

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 - 3 - 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 29 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

السبت، 29 مارس 2025 09:30 م

 شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 - 3 - 2025 العديد من الأحداث المهمة التي نرصدها في سياق التقرير التالي:

3 نجوم يستعدون لتوديع الأهلي فى نهاية الموسم

يعيش النادي الأهلي فترة من التحولات مع اقتراب نهاية الموسم، حيث تثار التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الفريق الذين ربما يكونون فى طريقهم لمغادرة القلعة الحمراء، ومن بين هؤلاء اللاعبين البارزين علي معلول، وعمرو السولية، وأكرم توفيق. 

طالب البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك ، الجهاز المعاون له بتجهيز فيديوهات مسجلة لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقين بالكونفدرالية.

تصل بعثة فريق الكرة بنادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة غداً الأحد، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يترقب عشاق الكرة المصرية شهرًا حافلًا بالتحديات، حيث تخوض 3 منتخبات وطنية منافسات قارية قوية في بطولات مختلفة، بحثًا عن التألق وحصد الألقاب.

 

كل ما تريد معرفته عن كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بعد منح تنظيمها لمصر

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري لكرة القدم حقوق استضافة وتنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025، وذلك بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

 

نجحت ديسبينا جيورجيادو لاعبة منتخب اليونان في سلاح السيف في حصد الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة فى صالات استاد القاهرة خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس.

يغيب محمود بنتايج لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه أمام ستيلينبوش فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لعدم استخراج تأشيرة السفر إلى جنوب أفريقيا.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا