شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 - 3 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة التي نرصدها في سياق التقرير التالي:

3 نجوم يستعدون لتوديع الأهلي فى نهاية الموسم

يعيش النادي الأهلي فترة من التحولات مع اقتراب نهاية الموسم، حيث تثار التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الفريق الذين ربما يكونون فى طريقهم لمغادرة القلعة الحمراء، ومن بين هؤلاء اللاعبين البارزين علي معلول، وعمرو السولية، وأكرم توفيق.

طالب البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك ، الجهاز المعاون له بتجهيز فيديوهات مسجلة لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقين بالكونفدرالية.

تصل بعثة فريق الكرة بنادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة غداً الأحد، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يترقب عشاق الكرة المصرية شهرًا حافلًا بالتحديات، حيث تخوض 3 منتخبات وطنية منافسات قارية قوية في بطولات مختلفة، بحثًا عن التألق وحصد الألقاب.

كل ما تريد معرفته عن كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بعد منح تنظيمها لمصر

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري لكرة القدم حقوق استضافة وتنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025، وذلك بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

نجحت ديسبينا جيورجيادو لاعبة منتخب اليونان في سلاح السيف في حصد الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة فى صالات استاد القاهرة خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس.

يغيب محمود بنتايج لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه أمام ستيلينبوش فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لعدم استخراج تأشيرة السفر إلى جنوب أفريقيا.