الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدربون

اعتبر مدرب مواطن سبق له التدريب في منتخبات مراحل سنية، أن الاستعانة بأي من مدربي أندية الجزيرة أو الشارقة أو شباب الأهلي، لتدريب المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، ستكون مفيدة في إنقاذ حظوظ الأبيض لقربهم من اللاعبين وظروفهم الفنية.

لاعبون

توقّع جمهور استعادة ثلاثة لاعبين فرصهم في الانضمام إلى المنتخب الوطني، وهم علي مبخوت، وشاهين عبدالرحمن، وعلي صالح، خلال الفترة المقبلة، وتوقعوا كذلك ارتفاع المستوى الفني لكل منهم.

إقالات

استغرب متابعون من ظاهرة سرعة إقالة المدربين في دوري الدرجة الأولى، حيث يتم التخلي عنهم بعد خسارتين، كما حدث مع أندية العربي ومصفوت ودبا، ووصفوا ذلك بأنه لا يخدم الكرة الإماراتية.

بحث

كلّف لاعب مواطن شاب وكيل أعمال دولياً بالبحث له عن فرصة للانتقال إلى اللعب في أحد الدوريات الخارجية بهدف تطوير نفسه، وذلك بعد أن فقد فرصة اللعب مع فريقه الذي يلعب في دوري المحترفين بشكل أساسي.

أسماء

استغرب إعلاميون من عدم معرفة لاعب أجنبي مهم في نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى اسم مدربه، وأيضاً بعض أبرز لاعبي الفريق الأول، في حالة غريبة على الرغم من كونه يلعب أساسياً في الفريق.

ضغط

اعتبر مدرب أجنبي درّب في دوري الدرجة الأولى، إقالته بأنها تسببت في راحته نفسياً، مبيناً أنه تخلص من الضغط الذي كانت تمارسه عليه إدارة النادي، وكان أحد أسباب تراجع أداء الفريق، مبيناً أن المدرب يحتاج إلى الهدوء كي يركز خلال التدريبات.

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