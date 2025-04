قصة حب إدريس إلبا وزوجته شديدة الرومانسية .. وهذه تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - إدريس إلبا كان قد تعهد سابقًا بأنه لن يتزوج مجددًا، لكن هذا تغير عندما وقع في حب زوجته المستقبلية، سابرينا إلبا.



قال إدريس أثناء ظهوره في برنامج "ذا فيو" في عام 2019: "كان حبًا من أول نظرة. خرجت في يوم عطلتي الوحيد. كانت ليلة الأحد، ذهبت إلى حفلة، وهناك كانت هي. والبقية أصبحن تاريخًا."

في عام 2017، كان إدريس في فانكوفر يصور فيلم "The Mountain Between Us" إلى جانب النجمة كيت وينسلت. أثناء استراحته من جدول التصوير، ذهب الممثل إلى حانة جاز ورأى لأول مرة ملكة جمال فانكوفر السابقة.

قبل لقائه بسابرينا، كان إدريس متزوجًا من هاني "كيم" نورغارد، التي يشاركها ابنته إيسان، من عام 1999 إلى 2003. وكان أيضًا متزوجًا من سونيا نيكول هاملين لأقل من عام في عام 2006.

على الرغم من تعهده بعدم السير في ممر الزفاف مرة أخرى، تزوج إدريس وسابرينا في المغرب في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، عزز الزوجان شراكتهما من خلال العمل معًا في عدة مشاريع.