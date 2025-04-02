شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الناشئين أمام بوركينا فاسو فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للناشئين، بقيادة أحمد الكاس، بوركينا فاسو في ثانى مواجهاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب بعد غدا الخميس.

من المقرر أن تقام مباراة منتخب الناشئين أمام بوركينا فاسو في السابعة من مساء الخميس المقبل.

وافتتح منتخب مصر للناشئين مبارياته أمس بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويختتم مواجهاته في الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي:

عمر عبد العزيز (حارس) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).