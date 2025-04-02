شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بو جلبان: دخلنا مرحلة الأدوار الصعبة وصفوفنا مكتملة لأول مرة منذ فترة بعيدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، على اكتمال صفوف فريقه لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة مع سيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بوجلبان في تصريحات خلال المؤتمر الذي يسبق المباراة المرتقبة: دخلنا مرحلة الأدوار الصعبة بالكونفيدرالية ولكنني أثق في لاعبي المصري،. وصفوفنا مكتملة لأول مرة منذ فترة بعيدة وسعيد باكتمال الصفوف.

أضاف المدرب التونسي: حضور جماهيرنا العظيمة لمباراة الغد سيعطينا القوة والدافع، ونسعى لتحقيق طموحات الجماهير ومجلس إدارة النادي، وأعد جماهيرنا ألا ندخر وسعًا في سبيل اسعادهم.

واختتم بوجلبان: لدينا دراية تامة بمفاتيح لعب فريق سيمبا ونسأل الله التوفيق للاعبينا.

يستضيف النادي المصري نظيره سيمبا التنزاني، في السادسة مساء غداً الأربعاء، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبلغت القيمة التسويقية للنادي المصري 9 ملايين و550 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة سيمبا التنزاني 2 مليون و180 ألف يورو، وهو ما يعني أن المصري يتفوق على سيمبا بفارق 7 ملايين و370 ألف يورو.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".