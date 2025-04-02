صداقة كبيرة تربط بين فيروز وميراي ماثيو .. وصور نادرة تجمعهما

ميرنا وليد - بيروت - تعتبر الفنانة الفرنسية الشهيرة ميراي ماثيو صديقة مقربة للسيدة فيروز وتجمعهما الكثير من الصور، وعلى الرغم من أن السيدة فيروز قد قابلت العديد من المشاهير العالميين في حياتها، إلا أنه يبدو أنها قريبة جدًا من ماثيو.



حتى أن فيروز استضافت ماثيو في منزلها عام 1974، وبعد عام، حظيت ماثيو بشرف لقاء فيروز في فرنسا.

خلال ظهورها الأول على التلفزيون الأوروبي في البرنامج الفرنسي "نوميرو 1" الذي تقدمه ماثيو، قدمت فيروز أغنية "حبّيتك بالصيف" لميراي ماثيو، التي احتضنتها بعد الأداء.

مرت السنوات وعادت النجمة الفرنسية إلى لبنان في عام 2015 لتقديم حفلاً في مهرجان جبيل الدولي، في نفس المدينة التي سجلت فيها ألبومها قبل 41 عاماً.

ماثيو، المحبوبة في كل العالم وفي لبنان، لديها أكثر من 1200 أغنية بـ 11 لغة وبيع لها أكثر من 150 مليون ألبوم حول العالم.

لا تزال ميراي ناشطة في مسيرتها الموسيقية وقد انضمت مؤخرًا إلى عالم مواقع التواصل الإجتماعي.

التقطت هذه الصورة في 19 أيار/مايو 1975: فيروز وميراي ماثيو في فندق جورج الخامس في باريس، فرنسا.