شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقسو على الجيش الملكى برباعية ويضع قدما فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بيراميدز فوزا كبيرا على الجيش الملكى بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا ، ليضع قدما فى الدور نصف نهائى من البطولة ، وينتظر لقاء العودة الثلاثاء المقبل لتأكيد صعوده للمرة الأولى فى تاريخه .

أحرز أهداف بيراميدز فيستون ماييلي " هدفين " في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة ، وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 39 وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى له والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ، بينما أحرز عبد الفتاح حدراف هدف الجيش الملكى الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع .

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات المباراة تماما ، واعتمد الجيش الملكى على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق المغربى ، إلا أنه وبعد العودة لتقنية الفار الغاها .

وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين ، وبعدما نجح بيراميدز في إحراز الهدف الأول في الدقائق الأولى أدى ذلك لمحاولة الجيش الملكى لإدراك التعادل وهو ما جعل لاعبو بيراميدز ينشطون وينجحوا في إحراز الهدف الثانى والثالث ، إلا أنه ومن إحدى الهجمات المرتدة في نهاية الشوط ينجح الفريق المغربى من إحراز الهدف الأول .

وفى الشوط الثانى واصل لاعبى بيراميدز سيطرتهم على مجريات اللقاء ونجحوا فى إحراز الهدف الرابع عن طريق نجم المباراة إبراهيم عادل ، بينما لم يظهر لاعبو الجيش الملكى بمستواهم المعهود حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف .

تشكيل بيراميدز :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

وجاء تشكيل الجيش الملكى على النحو التالي:-

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: كورتي كارنيرو، زين الدين دراج، يوسف الفحلي.

الوسط: خالد آيت، أحمد حمدون، لاربي ناجي، حاتم الساوبي.

الهجوم: بوخيريس، محمد ربيع، عبد الفتاح حدراف.