شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. أشرف شعراوى يقدم طريقة عمل مكرونة بالجمبرى والوايت صوص والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هو اشرف شعراوى نجم الكرة الطائرة جلوس والحاصل على العديد من الميداليات الأولمبية واخرها برونزية اولمبياد باريس 2024، والذى يقدم طريقة عمل مكرونة بالجمبرى والوايت صوص

المقادير



2/1 كيلو مكرونة

2/1 كيلو جمبرى

كريمة طبخ

مكعب زبدة

ثوم

ميكس جبن

فلفل الوان

ملح وفلفل اسود

طريقة التحضير:



نسلق المكرونة ونصفيها، ثم نشوح الجمبري بالزبدة والثوم فى طاسة، وبعد دقيقة نضيف الكريمة والجبن والبهارات.

وبعد ان ينضج نقوم بخلط المكرونة والجمبري ونضيف شطة بودر حتى تكون سبايسى