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الامارات | محكمة إسبانية تُبطِل إدانة داني ألفيش بتهمة الاغتصاب

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | محكمة إسبانية تُبطِل إدانة داني ألفيش بتهمة الاغتصاب 1/2
  • الامارات | محكمة إسبانية تُبطِل إدانة داني ألفيش بتهمة الاغتصاب 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطلت محكمة الاستئناف في إدانة نجم نادي برشلونة السابق لكرة القدم البرازيلي داني ألفيش بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة اغتصاب شابة عام 2022 في ملهى ليلي، وفق ما أعلنت الجمعة.

وبررت المحكمة في بيان صحافي قرارها بأن إدانة الدولي البرازيلي السابق الذي صدر بحقه الحكم في فبراير 2024، "اتسمت بسلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات في ما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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