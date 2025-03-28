الامارات | الحوسـني: كرة الصالات خلال رمضان أجمل من بقية أشهر السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حكم كرة قدم الصالات، الدولي الإماراتي فهد بدر الحوسني، إنه يحتفظ بذكريات جميلة وتاريخية عاشها في أيام شهر رمضان المبارك خلال مسيرته الرياضية، منذ أن كان لاعباً في صفوف نادي الشعب، عندما سجل هدفين من مسافة بعيدة في مرمى الجزيرة ضمن دوري المراحل السنية، مروراً بتحكيم مباريات قوية دولية ومحلية في أيام الشهر الفضيل، مشيراً إلى أنه يعتز بكونه وُجد كحكم ساحة بجميع المباريات النهائية في بطولات الصالات، التي أقيمت ضمن دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام كل عام في شهر رمضان.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «البطولات الرمضانية طوّرت كرة قدم الصالات في الدولة، خصوصاً دورة ند الشبا الرياضية التي أقيمت مبارياتها بمشاركة أفضل لاعبي العالم ممن يتمتعون بمهارات عالية، كما أنها أسهمت في جذب الجمهور من معظم أنحاء الدولة ليتعرفوا إلى هذه الرياضة، وانعكس الحضور الجماهيري الكبير لاحقاً بشكل إيجابي على مسابقات الدوري والكأس، كما أسهمت بقية البطولات الرمضانية في فسح المجال أمام لاعبين موهوبين لخوض هذه التجربة».

وأكد الحوسني أن ممارسة كرة القدم داخل الصالات خلال شهر رمضان أجمل من ممارستها في بقية أشهر السنة، إذ إن الحضور الجماهيري يكون كبيراً في شهر رمضان، وكذلك التفاعل، وهو ما يساعد اللاعبين في إبراز مهاراتهم ومواهبهم الفنية.

وتابع: «شاركت كحكم دولي في تصفيات كاس آسيا التي أقيمت في تايلاند عام 2022، وكانت المباريات تقام في العاشرة صباحاً، وكانت مهمة شاقة، بسبب قلة النوم، والحاجة للتركيز خلال المباريات، وفارق التوقيت، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت من قيادة أقوى المباريات بنجاح، بشهادة الجميع».

وأوضح الحكم الدولي أنه غالباً ما يعتذر عن عدم حضور العزائم الرمضانية التي تقام خارج البيت، إذ لا يفضّل تناول وجبة الفطور في رمضان، بعيداً عن عائلته، لكونه اعتاد على طعام بمواصفات غذائية تتناسب وممارسته لرياضة الصالات التي تتطلب تركيزاً عالياً ولياقة بدنية كبيرة.

وكشف عن أنه يتناول الهريس والثريد كوجبات طعام رمضانية، بينما يتناول اللقيمات والبرياني والقوزي في مختلف أوقات السنة وفقاً لنظامه الغذائي، مبيناً أنه لا يخشى زيادة الوزن، لكونه يتمتع بنظام غذائي رياضي محكم.

وأوضح أن حكم الصالات يحتاج إلى مراجعة قانون اللعبة قبل كل مباراة، على العكس من حكام بقية الرياضات الأخرى، وذلك بسبب حاجة حكم الصالات الكبيرة للتركيز، إذ إنه يتخذ قرارات مصيرية خلال ثوانٍ.

وكشف الحوسني عن أن كرة قدم الصالات الإماراتية تتمتع بوجود حكام دوليين مميزين، منهم الحكمة نجاة البلوشي، والحكمان أحمد الغيص وياسر الزعابي، مشيراً إلى أنه سبق له التحكيم في الملاعب العشبية لمدة 12 سنة، قبل أن يتحول إلى التحكيم داخل الصالات.

واعتبر الحوسني أن ابتعاد مدرب منتخب الإمارات ونادي خورفكان السابق، أنور الحمادي، الذي يعد من العناصر الأساسية في كرة الصالات الإماراتية، عن المجال الفني، والاتجاه إلى العمل الإداري، لا يصب في مصلحة كرة قدم الصالات، خصوصاً أنه لعب دوراً محورياً في تطور اللعبة واكتشاف لاعبين مميزين، وتمنى أن يكون غيابه مؤقتاً.

وتوجه بنصيحة إلى لاعبي الصالات، مفادها عدم ممارسة الرياضة بجهد كبيرة قبل الإفطار في شهر رمضان، وأن تبدأ التدريبات بعد الإفطار بثلاث ساعات.

فهد الحوسني:

. كرة قدم الصالات الإماراتية تتمتع بوجود حكام دوليين مميزين.

. الهريس والثريد من وجبات الطعام الأساسية في رمضان، بينما أتناول اللقيمات والبرياني والقوزي في مختلف أوقات السنة.