دوري "أن بي أيه": جيمس ينقذ ليكرز بسلة في الرمق الأخير

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أنقذ ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز من هزيمة رابعة تواليا بتسجيله سلة الفوز على إنديانا بايسرز 120 119 في الرمق الأخير الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وبعدما أنهى الأرباع الثلاثة الأولى بثلاث نقاط سجلها من رميات حرة، استفاق جميس في الربع الأخير الذي سجل فيه 10 نقاط وأهمها قبل 0.1 ثانية على النهاية حين حول تخلف فريقه 118 119 إلى فوز 120 119 في التسديدة الأخيرة للقاء.

وبدا ليكرز في طريقه لحسم اللقاء من دون هذا التشويق بعدما تقدم بفارق 13 نقطة في الربع الأخير، لكن بايسرز عاد من بعيد حتى تقدم على ضيفه 119 118 قبل 42 ثانية على النهاية.

حاول النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش أن يكون بطل اللقاء في توغل داخل المنطقة الملونة لكن الكرة دارت حول الحلقة ثم خرجت، إلا أن "الملك" جيمس كان حاضرا لمتابعتها في السلة تزامنا مع صافرة النهاية.

وأنهى جميس اللقاء بـ13 نقطة مع 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما تألق دونتشيتش بتسجيله 34 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف أوستن ريفز 24 نقطة في الفوز الرابع والأربعين لليكرز الذي يحتل المركز الرابع في المنطقة الغربية.

ومن جهة بايسرز الذي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات وتلقى هزيمته الأولى على أرضه في آخر تسع مباريات، كان الكندي بينيديكت ماثورين الأفضل بـ23 نقطة وأضاف تايريس هاليبورتون 16 مع 18 تمريرة حاسمة.

وعلى غرار ليكرز، يحتل بايسرز المركز الرابع في المنطقة الشرقية لكن بـ42 انتصارا مقابل 30 هزيمة، بفارق ثلاث مباريات خلف نيويورك نيكس الثالث الذي فرط بفرصة حسم تأهله إلى الـ"بلاي أوف" الأربعاء واللحاق بكليفلاند كافالييرز المتصدر وبوسطن سلتيكس الثاني، بخسارته على أرضه أمام لوس أنجليس كليبيرز 113 126 رغم جهود الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز الذي سجل 34 نقطة مع 13 متابعة.