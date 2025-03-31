جائزة الأميركيتين الكبرى: بانيايا ينهي سلسلة انتصارات ماركيس

الرياص - اسماء السيد - أرلينغتون، تكساس : فاز الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو) بجائزة الأميركيتين الاحد في أوستن (تكساس) منهيا السلسلة المثالية لزميله الجديد الاسباني مارك ماركيس في بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي" لهذا الموسم.

وكان ماركيس، الفائز باللقب العالمي ست مرات آخرها عام 2019، في طريقه لتحقيق فوزه السادس من ستة سباقات، قبل أن يتعرّض لحادث في اللفة التاسعة، ما هيأ الطريق امام زميله بانيايا من اجل انتزاع الفوز.

وضرب ماركيس البالغ من العمر 32 عاما بقوة في بداية الموسم بفوزه بسباقي جائزتي تايلاند والارجنتين مع سباقي السبرينت الخاصين بهما، وتابع هيمنته السبت بفوزه بسباق السرعة في أوستن.

وحل أليكس ماركيس ثانيا في السباق الرئيسي، ليخطف صدارة ترتيب الدراجين من شقيقه مارك بفارق نقطة واحدة (87 مقابل 86)، فيما بقي بانيايا ثالثا بـ 75 نقطة.

وأكمل الايطالي فابيو دي جانأنتونيو منصة التتويج بحلوله ثالثا.

ومنح بانيايا فريقه فوزه الـ 20 تواليا ضمن بطولة العالم، ليصبح على بعد فوزين فقط من الرقم القياسي التاريخي لهوندا (22).

وتأخر انطلاق السباق بعدما كان المتسابقون كافة يعتمدون على إطارات مخصصة للأمطار، الا ان تبدل الطقس دفع بمارك ماركيس المنطلق من المركز الاول، للدخول الى الحظيرة من اجل تغيير دارجته بأخرى مزودة بإطارين للحلبة الجافة، وهو ما دفع بالدراجين الآخرين للقيام بالمثل ما أدى الى تأخير انطلاقة السباق وبالتالي تقليل عدد اللفات الى 19.

واستهل ماركيس السباق بقوة متقدما على شقيقه أليكس، بينما تقدم بانيايا من المرتبة السادسة الى الثالثة. وسرعان ما فرض الشقيق الاكبر أفضليته، موسعا الفارق الى أكثر من ثانية عن بقية مطارديه.

انتزع بانيايا مركز الوصافة بعد ثماني لفات، متخلفا بثانيتين عن زميله في دوكاتي.

لكن السباق اخذ منعطفا كبيرا عندما تعرض ماركيس لحادث في اللفة التاسعة، بعدما انزلقت دراجته قبل أن يعود الى السباق لكن في المركز الثامن عشر قبل 10 لفات من النهاية، لكنه انسحب في ما بعد.

واستمر غياب بطل العالم العام الماضي الإسباني خورخي مارتين، بعد غيابه عن الجولات الثلاث الاولى بسبب معاناته من كسور عدة نتيجة سقوط في 24 شباط/فبراير خلال حصة تدريبية اعدادية للموسم الجديد في إسبانيا.

وتعرّض دراج دوكاتي براماك السابق وأبريليا لهذا الموسم لكسر في يده اليسرى وكعب قدمه، وذلك بعدما سبق له أيضا أن أصيب بكسور عدة خلال تجارب تحضيرية استعدادا للموسم الجديد في ماليزيا عندما سقط عن دراجته في أوائل شباط/فبراير.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1. فرانتشيسكو بانيايا(إيطاليا/دوكاتي لينوفو) 39:00:191 دقيقة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 2.089 ثانية

3. فابيو دي جانأنتونيو (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 3.594ث

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 10.732ث

5. جاك ميلر (أستراليا/براماك ياماها) بفارق 11.857 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. أليكس ماركيس (إسبانيا) 87 نقطة

2. مارك ماركيس (إسبانيا) 86

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 75

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 55