الامارات | طواف الإمارات للسيدات يحصد جائزة «آي إس سي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد طواف الإمارات للسيدات - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي - جائزة «آي إس سي» العالمية 2025، حيث تم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الرياضي الدولي الذي أقيم في لندن على مدار يومَي 19 و20 مارس الجاري.

ويُعد طواف الإمارات للسيدات من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث يُجسد التزام دولة الإمارات تعزيز الرياضة النسائية، وتمكين المرأة في المجال الرياضي، وجاء هذا التكريم تقديراً للنجاح الكبير الذي حققه الحدث على صعيد التنظيم، التفاعل الجماهيري، وأثره في تطوير رياضة الدراجات النسائية عالمياً.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «حصول طواف الإمارات للسيدات على هذه الجائزة العالمية يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، ويعكس رؤيتنا في دعم وتطوير الرياضة النسائية وفق أرقى المعايير العالمية».

وأضاف: «سعداء بهذا التكريم الذي يعدّ بداية للمزيد من الإنجازات بعد تنظيم نسخة استثنائية ثالثة من السباق شهر فبراير الماضي، بمشاركة نخبة من المتسابقات العالميات من 20 فريقاً عالمياً، وعبر أربع مراحل متنوعة عكست التنوع الطبيعي لتضاريس دولة الإمارات، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية، ويؤكد التزامها تقديم فعاليات رياضية ذات مستوى عالٍ، تسهم في تطوير المشهد الرياضي محلياً ودولياً».