شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يضيف الهدف الرابع لبيراميدز فى مرمى الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز في إحراز الهدف الرابع بمرمى الجيش الملكى المغربى لتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف عن طريق إبراهيم عادل بالدقيقة 67 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

أحرز أهداف بيراميدز فيستون ماييلي " هدفين " في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة ، وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 39 وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى له والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ، بينما أحرز عبد الفتاح حدراف هدف الجيش الملكى الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع .

تشكيل بيراميدز :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

وجاء تشكيل الجيش الملكى على النحو التالي:-

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: كورتي كارنيرو، زين الدين دراج، يوسف الفحلي.

الوسط: خالد آيت، أحمد حمدون، لاربي ناجي، حاتم الساوبي.

الهجوم: بوخيريس، محمد ربيع، عبد الفتاح حدراف.