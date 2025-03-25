شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم فاركو بهدف كالوشا بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز إنبى على فاركو بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت بدور المجموعات من كأس عاصمة مصر أحرزه أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 29 .

بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 6 نقاط ، بينما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة بجدول الترتيب .

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد .

خط الدفاع : أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – مصطفى دويدار – خالد أحمد.

خط الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب.

خط الهجوم : رفيق كابو – أحمد أوفا – محمد شريف حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن سمير وحسام إيفونا وأحمد زكي ومحمد سمير وصلاح زايد وأحمد جمال ومحمد جدو ومحمد عماد ومحمود عصام.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: عزمي غومة - جابر كامل - ياسين مرعي - بابكر ندياي - أحمد عوض.

خط الوسط: محمد فخري - محمود عماد - محمد عز.

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: فارس السيد، وليد مصطفى، سيف العجوز، محمود فرحات، أحمد محمد، عبدالرحمن العشري، محمد أيمن، ياسين الملاح وخليل نيمار.