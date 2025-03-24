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بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بهدف الجباس فى الشوط الأول لكأس عاصمة مصر

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بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بهدف الجباس فى الشوط الأول لكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ ضمن فاعليات دور المجموعات لكأس عاصمة مصر ، أحرز هدف بيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 40 من عمر اللقاء . 

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-

جاء تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: دودو الجباس .

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

"أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا".

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :- 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المعنم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، هشام محمد.

خط الهجوم: علي الملواني، نادر فرج، مروان حمدي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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