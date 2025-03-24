شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بهدف الجباس فى الشوط الأول لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ ضمن فاعليات دور المجموعات لكأس عاصمة مصر ، أحرز هدف بيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .
بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-
جاء تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا
الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي
الهجوم: دودو الجباس .
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
"أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا".
جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :-
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المعنم.
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر.
خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، هشام محمد.
خط الهجوم: علي الملواني، نادر فرج، مروان حمدي.
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