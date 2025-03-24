شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بهدف الجباس فى الشوط الأول لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ ضمن فاعليات دور المجموعات لكأس عاصمة مصر ، أحرز هدف بيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-

جاء تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: دودو الجباس .

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

"أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا".

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المعنم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، هشام محمد.

خط الهجوم: علي الملواني، نادر فرج، مروان حمدي.