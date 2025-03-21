دوري "أن بي ايه": "تريبل-دابل" لباتلر في فوز ووريرز واصابة "ملك الثلاثيات" كوري

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق جيمي باتلر "تريبل دابل" وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز بفارق ثلاث نقاط 117 114 في مباراة مثيرة شهدت اصابة نجم الفائز "ملك الثلاثيات" ستيفن كوري في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الخميس.

أنهى باتلر اللقاء مع 16 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة، في حين كان زميله دريموند غرين أبرز المسجلين في ووريرز مع 21 نقطة أضاف إليها 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة و4 سرقات، ليحقق ووريرز فوزه الـ 41 هذا الموسم مقابل 29 هزيمة ويحافظ على مركزه السادس في المنطقة الغربية والبطاقة المباشرة إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

ورغم تألق هذا الثنائي، إلّا أن كوري سرق الأضواء مرة جديدة ولكن هذه المرة ليس عبر ثلاثياته الخارقة بل على خلفية تعرضه لسقطة مروعة، بعدما نجح فريقه في قلب تأخره بفارق 7 نقاط في الربع الثالث، ليتقدم 93 92 قبل انطلاق الربع الأخير.

وخضع كوري الذي غاب عن الفوز على ميلووكي باكس الثلاثاء بسبب ألم في ظهره، للعلاج في الملعب قبل مغادرته بسبب ما وصفه الفريق بكدمة في الحوض.

قال ستيف كير مدرب ووريرز "لقد سقط على منطقة الحوض وأسفل الظهر"، مضيفا أن كوري صاحب الرقم القياسي بعدد الثلاثيات في الدوري سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي بعد المباراة لتقييم الإصابة.

وتابع "كان يحاول العودة (إلى المباراة)، وظن أنه ربما يكون قادرا على العودة، ولكن قررنا عدم المخاطرة بأي شيء".

وعاد ميلووكي باكس إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام غولدن ستايت ووريرز وحقق فوزا كبيرا على لوس أنجليس ليكرز 118 89.

وتألق في صفوف الفائز الذي افتقد لجهود نجمه داميان ليلارد بسبب إصابة في ربلة ساقه اليمنى، عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 28 نقطة، فيما ساهم غاري ترنت جونيور من على مقاعد البدلاء بـ 23 نقطة.

وتواصل غياب المخضرم ليبرون جيمس (40 عاما) عن صفوف ليكرز في الوقت الذي يتعافى فيه من إصابة في الفخذ، في حين انضم إلى قائمة الغائبين الوافد الجديد السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز، حيث يعاني كلاهما من إلتواء في الكاحل.

وفاز إنديانا بايسرز على ضيفه بروكلين نتس 105 99 بعد التمديد، في مباراة برز فيها مع الفائز الكندي بينيديكت ماثورين بتسجيله 28 نقطة والتقاطه 16 متابعة.

وواصل نيويورك نيكس ثالث المنطقة الشرقية (43 فوزا مقابل 26 هزيمة) نتائجه الهزيلة بخسارته أمام مضيفه شارلوت هورنتس 98 115.

وخسر نيكس 6 من مبارياته التسع الأخيرة على وقع استمرار غياب نجمه جالين برونسون بسبب إلتواء في كاحله الأيمن.