الكويتي يوسف ناصر: كفى فتنة.. العراق على رأسي.. نحب العراق وشعبه (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من البصرة: واجه نجم منتخب الكويت يوسف ناصر سؤالاً ملغوماً من صحفي عراقي عن إساءة مزعومة للعلم العراقي من جانب لاعب كويتي أثناء مباراة العراق والكويت الخميس في تصفيات التأهل لمونديال 2026 بحكمة وقوة رد نالت اعجاب الجميع.

فقد وجد المهاجم الكويتي يوسف ناصر نفسه في قلب الجدل بسبب مزاعم حول إساءة موجهة إلى العلم العراقي خلال المباراة، وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء، تلقى ناصر سؤالاً حول الواقعة، لكنه رد بحزم، قائلاً: " كفاكم فتنة، لم تحدث أي إساءة للعلم العراقي، العراق على رأسي من فوق، وأحب العراق وشعبه".

كما أبدى ناصر غصبه من طبيعة السؤال، مطالباً بعدم إثارة الفتنة بين الجماهير الكويتية والعراقية، مضيفاً: "برجاء تغيير سؤالك".

وعن المباراة قالت صحيفة القبس :"رجال الأزرق قدّموا أداءً بطولياً والعراق خطف التعادل باللحظات الأخيرة".

وتابعت :"على الرغم من الأداء البطولي لرجال الأزرق ونجاحهم في التقدم بهدفين للاشيء حتى الدقيقة 93، إلا أن المنتخب العراقي نجح في إدراك التعادل بهدفين أحرزهما في الدقيقتين 93 و 101 من الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية ضمن الجولة السابعة من الدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك".

وتقدم الأزرق في الدقيقة 39 بهدف رائع للقناص يوسف ناصر، قبل أن ينجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70، وبينما كانت المباراة تتجه إلى النهاية بهذه النتيجة ينجح أصحاب الارض في إدراك هدف أول في الدقيقة 93 عن طريق أكرم هاشم وفي الدقيقة 101 يدرك المنتخب العراقي التعادل بهدف قاتل.

ورفع الأزرق رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس فيما وصل رصيد العراق إلى 12 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الأردن صاحب المركز الثاني.

أما "الراي" فكتبت :"أهدر انتصاراً تاريخياً على أرض المنتخب العراقي في اللحظات الأخيرة… بتصفيات مونديال 2026، مو مكتوبة… يالأزرق".

وأضاف التقرير :"فرط منتخب الكويت بفوز تاريخي على مضيفه العراقي وانقاد الى تعادل متأخر 2-2،الخميس، على استاد جذع النخلة في مدينة البصرة ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ولم يحقق "الأزرق" الفوز على الأراضي العراقية في المواجهات الرسمية بين المنتخبين خلال 45 عاماً وتحديداً منذ الانتصار المشهود 3-2 في تصفيات أولمبياد موسكو في مارس 1980".