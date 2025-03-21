الامارات | سالم راشد: وزني ثابت عند 68 كغم لأنني لا أحب الحلويات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب نادي كلباء، سالم راشد، أن التزامه بنظام غذائي صحي منتظم طوال العام ساعده على مواصلة أسلوب تغذية مناسب في شهر رمضان المبارك، ما مكنه من الحفاظ على وزن ثابت منذ سنوات عديدة، وإن ذلك النظام تعلمه من صديقيه اللاعبين الصربي ميلوش كوسانوفيتش والبرازيلي ليوناردو في نادي الجزيرة، مبيناً أنه لم يشهد صعود وزنه في السنوات الماضية، الذي يزن 68 كيلوغراماً.

وقال سالم راشد، الذي لعب مع المنتخب الوطني ونادي الجزيرة سابقاً، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يعتز بذكريات رياضية جميلة حدثت له في شهر رمضان المبارك، عندما كان يلعب في صفوف منتخب الناشئين في بطولة ودية أقيمت في العاصمة أبوظبي وفاز المنتخب يومها باللقب بمشاركة المنتخبات الخليجية، وكان يدربه المدرب عيد باروت الذي قال عنه إنه أكثر مدرب استفاد منه في تطوير نفسه فنياً وذهنياً، إضافة إلى المدرب الهولندي مارسيل كايزر، مشيراً إلى أن المدرب عيد باروت كان بالنسبة له بمثابة الأب والمدرب والمعلم وأشياء كثيرة، متمنياً له مواصلة النجاح والتوفيق في مسيرته الرياضية، وأضاف: «انتقلت من كلباء للعب في صفوف الجزيرة منذ أن كنت في عمر 16 سنة ولعبت في صفوفه 12 عاماً، ونجحت معه بالفوز ببطولة كأس رئيس الدولة 2016، وبطولتين لدوري المحترفين 2017، 2021، وكأس السوبر 2022، وهو رصيد بطولات غالٍ»، مشيراً إلى أن «اللعب في صفوف الجزيرة قاده للمشاركة في بطولة العالم للأندية 2017، وأنه لايزال يتذكر اللعب أمام ريال مدريد في نصف نهائي البطولة، ومواجهته لأبرز نجوم العالم كريستيانو ومودريتش وكرفخال ونخبة نجوم الملكي»، مبيناً أنه يشجع برشلونة ومانشستر يونايتد الغريمين الشديدين لفريق ريال مدريد.

وكشف سالم راشد أنه مثل كل الإماراتيين يتلذذ كثيراً بالوجبة الشهيرة الثريد باللحم أو بالدجاج، التي يتناولها في شهر رمضان المبارك عندما لا يكون لديه مباراة أو تدريبات أساسية، وأنه يستثمر ذلك خلال الإجازات، وقال «هذا النوع من الطعام ثقيل على المعدة لكنه لذيذ»، وأضاف «أتناول السلمون مع الأرز في أيام المباريات باعتبارها وجبة غنية بالسعرات الحرارية وخفيفة»، وتابع: «منذ الصغر لا أحب الحلويات بأنواعها ولا تُشكل أي جزء من نظامي الغذائي المعتاد، لذلك فإن وزني ثابت تقريباً»، مشيراً إلى أن الصبر على تنظيم الأكل في شهر رمضان المبارك تحدٍ، خصوصاً عندما تمتلئ المائدة بأنواع مختلفة من الأطعمة.

كما أكّد أنه يحرص خلال الشهر الفضيل على تخصيص وقت كافٍ للعبادات وقراءة القرآن، وقال «أجد راحة كبيرة في ذلك، ولا أعطي نفسي أي عذر في التقصير بذلك».

وعن برامجه ونظامه في شهر رمضان، قال: «لست من الأشخاص الذين يحبون التواجد في المولات الكبيرة والأسواق، إذ إنني إما أن أكون في النادي أو في البيت أشاهد المباريات، وأجتمع مع (الربع) في المجلس».

وذكر أن عائلته الشخصية تتألف من زوجته وابنته (فاطمة) وابنه (خالد)، ويعيش في بيت والده بكلباء، لذلك فإن وجبة الإفطار العائلية هي السمة الأبرز له في شهر رمضان المبارك.

وعن الأهداف التي سجلها، قال إنها ليست كثيرة لكونه يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويعتبر مساهماً في صناعة الهجمات، وعلى الرغم من ذلك يستذكر تسجيله هدفين في مرمى الوصل، وآخر بمرمى الفجيرة بقميص الجزيرة.

سالم راشد:

. المدرب عيد باروت كان لي بمثابة الأب والمعلم.

. نظامي الغذائي تعلمته من اللاعبين ميلوش وليوناردو في نادي الجزيرة.

. الثريد وجبتي المفضلة في رمضان مثل كل الإماراتيين.

. لا أحب الوجود في المولات.. إما أن أكون في النادي أو البيت أو مع «الربع».