شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفتح مزادا على الجزائرى أحمد القندوسى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى سيراميكا فتح المزاد على الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق الذى تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس مسئولو سيراميكا كل العروض المقدمة للاعب الجزائرى الذى نجح الفريق في ضمه من النادى الأهلى بشكل نهائي هذا الموسم، بعدما قرر الأهلى بيعه على خلفية تصريحاته ضد الأحمر.

وأكد معتز البطاوي المدير الرياضي بنادى سيراميكا في تصريحات لـ"الخليج 365": "وصلتنا عروض كثيرة من أجل التعاقد مع أحمد القندوسى في الفترة الحالية، منها ما هو أوروبي وخليجي، بالإضافة إلى عرض من نادي بيراميدز أيضا".

وأضاف المدير الرياضي بنادى سيراميكا: "نركز حاليا في الموسم الحالي لارتباطنا بمباريات مهمة وسنحسم الأمر بنهاية الموسم".

وتابع: "سنعرض الأمر أولا على كابتن علي ماهر وحال الموافقة سيتم بيعه لأعلى عرض، ولا يوجد في عقد اللاعب ما يلزم سيراميكا في اتخاذ قرار بيعه خارجيا أو داخليا".

وقدم مسئولو بيراميدز عرضا رسميا لإدارة سيراميكا من أجل الظفر بخدمات اللاعب، مستغلا العلاقات القوية بين الناديين والتي نتجت عن عدة انتقالات خلال الفترة الماضية وآخرها ضم صديق أوجولا وإعارة الرباعى إسلام عيسى وعبد الله مجدى ومحمود زلاكة وفخرى لاكاى.

وينافس بيراميدز على ضم اللاعب أحد الأندية الأوروبية الذي أرسل عرضا لمعرفة المطلوب للحصول على خدمات القندوسى، بالإضافة إلى أحد الأندية الخليجية التي تأمل في الفوز باللاعب نظرا لما قدمه مع سيراميكا في الفترة الحالية.