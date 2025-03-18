شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: يجب على النادي الأهلي تحمل قراره مثل ما فعل الزمالك سابقاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن على النادي الأهلي تحمل مسئوؤلية قراره بالانسحاب أمام الزمالك والتهديد بالانسحاب من بطولة الدوري.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعة أون سبورت إف إم: "أزمة مباراة القمة مرتبطة بـ3 هيئات، رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري واتحاد الكرة صاحب الحق في إدارة الكرة المصرية، والنادي الأهلي الذي اعترض على إقامة المباراة بدون حكام أجانب".

وأضاف وزير الرياضة: "في الموسم الماضي، تحمل الزمالك قراره بالانسحاب، وطبقت الرابطة قرارتها، وهذا الموسم الأهلي اعترض على إقامة المباراة بسبب الحكام علي الأهلي تحمل قراره، ووزارة الشباب والرياضة ليس لها صلة بالأمر".

وتابع أشرف صبحي تصريحاته، "أن اللجنة الأولمبية وصلت إليها الأزمة وهي جهة محايدة، ستراجع اللوائح وتصدر قرارها بعد ما تقدم الأهلي بشكوى للجنة ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب إجراءات خوض مباراة القمة الماضية".

وعن وصول طاقم حكام سعودي ، قال وزير الرياضة "تدخلت في الأزمة يوم المباراة، تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لمعرفة تطورات ما يحدث، وبعدها تواصلت مع وزارة الرياضة السعودية، التي أرسلت طاقم حكام سعودي لكنه وصل في منتصف الليل، بينما كان موعد المباراة التاسعة والنصف مساء".

وعلق وزير الرياضة على تصريح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن طلبه لاستضافة إحدى مجموعات كأس العالم 2034، قائلا " بالنسبة لي أنا أتحفظ حاليًا على هذا الأمر بدوري السياسي حتى نرى الموقف"، وأضاف: "عندما صرح أبوريدة بهذا التصريح وهو عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي بالتأكيد هو لديه معتقد وتفكير معين، نحن نتمنى أن يحدث ولكن لدينا أشقاء في السعودية يجب أن يكون هناك حديث معهم، دعونا نرى ماذا سيحدث".

واختتم تصريحاته: "نحن نحلم بتنظيم الأولمبياد وهذا ليس وهما، نفكر في استضافة الأولمبياد 2036 أو 2040، وبالنسبة لكأس العالم سنفكر فيما بعد نسخة 2034".