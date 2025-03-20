شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 - 3 - 2025، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا، والأهلي يحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم وحمزة علاء خلال فترة التوقف، وأحمد فتوح يشارك في مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة بتروجت.

صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

يدخل منتخب مصر الكروى تحدى جديد عندما يواجه اثيوبيا مساء الجمعة بالمغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والفوز هدف وحيد للفراعنة لمواصلة صدارة المجموعة الأولى التي يتربع منتخب مصر على قمتها برصيد 10 نقاط .

الأهلي يحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم وحمزة علاء خلال فترة التوقف

يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف الدوري خلال معسكر شهر مارس الجاري، في تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي بنهاية الموسم خاصة الثنائي ياسر إبراهيم وحمزة علاء.

أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة بتروجت

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وإثيوبيا بالأخضر في مواجه الغد بالمغرب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشر

بوجلبان يطلب تقريراً عن مصابي المصري لحسم موقفهم من لقاء البنك الأهلي

طلب التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، تقريراً عن مصابي الفريق لحسم مصيرهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي.

أحمد رمضان يعلن قائمة منتخب السيدات لمواجهتي الأردن استعدادا لمواجهة غانا

كشف أحمد رمضان المدير الفني لـ المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية القائمة النهائية لمواجهة الأردن وديًا يومي 4 و 8 أبريل المقبل .

جلسة منتظرة بين ميدو وثنائى الزمالك لتعديل عقدهما

يترقب أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع ثنائي الفريق الشاب حسام عبد المجيد ومحمد السيد لتعديل عقدهما بما يتناسب مع قيمتهما الفنية، وفى إطار خطة النادي للحفاظ على اللاعبين الشباب أبناء القلعة البيضاء.

منتخب الشباب يستعد للقاء الإمارات بدورة قطر الودية استعدادا لأمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، استعداداته اليوم الخميس، لمواجهة الإمارات ضمن منافساته فى بطولة دولية مع منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات، خلال الفترة من 16 إلى 26 من شهر مارس الحالى.