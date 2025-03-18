الامارات | 16 ميدالية إماراتية في الألعاب العالمية الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت البعثة الإماراتية إنجازاً رياضياً استثنائياً في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص (تورين 2025)، التي اختتمت فعالياتها أمس، إذ حصدت 16 ميدالية (أربع ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات).

ويُعد هذا الفوز بمثابة إضافة جديدة لرصيد الإنجازات الرياضية الإماراتية، في أول ألعاب شتوية بعد استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية 2019.

وتألق فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي ضم 11 لاعباً ولاعبة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، في الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

من جهته، قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس البعثة إلى تورين 2025، طلال الهاشمي: «سعادتنا كبيرة بما تحقق من إنجاز استثنائي، إذ شهدت بنفسي إصرار لاعبينا وعزيمتهم الكبيرة وهم يتنافسون على المنحدرات الثلجية، إن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد كبير وتفانٍ استمر أشهر عدة من التدريب والتحضير، واليوم يعود لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي للوطن بعد مشاركتهم الرائعة في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص (تورين 2025) بمجموعة من النتائج والإنجازات البارزة، بفضل استعداداتهم الجادة التي قاموا بها قبل انطلاق الألعاب بأشهر».

وتمثل المشاركة الإماراتية في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في إيطاليا، والتي شهدت 1500 لاعب من 102 دولة، تأكيداً لقوة العمل الجماعي والتفاني في التدريب والتحضير الرائع، حيث نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي سلسلة من الجلسات التدريبية المكثفة للاعبين المشاركين، ركزت على تطوير مهاراتهم في الرياضات الست التي يتنافسون فيها، وذلك برعاية رسمية من مبادلة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية كشريك داعم، وماجد الفطيم (سكي دبي وسنو أبوظبي) كشريك رسمي. كما تم تنظيم معسكرين تدريبيين، الأول في أوزبكستان في يناير الماضي، والثاني بدبي في مارس قبيل سفر اللاعبين إلى تورين. وإضافة إلى ذلك، تم تنظيم تدريب لمدربي الرياضات الشتوية في نوفمبر 2024، بهدف تمكينهم من إعداد اللاعبين بشكل يضمن جاهزيتهم التامة للمنافسات.