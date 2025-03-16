شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها بعثة منتخب الشباب تغادر إلى الدوحة للمشاركة فى دورة قطر الدولية، أحمد الكاس يحدد برنامج منتخب 2008.

بعثة منتخب الشباب تغادر إلى الدوحة للمشاركة فى دورة قطر الدولية

تغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، متوجهة إلى قطر للمشاركة في بطولة دولية مع منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري.

أحمد الكاس يحدد برنامج منتخب 2008 لأمم أفريقيا بعد ودية تنزانيا

يحدد الجهاز الفني لمنتخب 2008 بقيادة أحمد الكاس، برنامج المنتخب الأخير استعدادا لأمم أفريقيا بعدودية تنزانيا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

محمد السيد يفوز ببرونزية الجائزة الكبرى لسيف المبارزة بالمجر

نجح محمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، في حصد برونزية بطولة الجائزة الكبرى لسيف المبارزة المقامة في المجر خلال الفترة ما بين 14 وحتى 16 مارس الجاري.

باملاك تيسيما حكما لمباراة إياب الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

منتخب مصر يخوض تدريبين فى المغرب قبل مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول على خوض تدريبين فقط بالمغرب استعداداً لمباراة إثيوبيا، المحدد لها 21 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات منتخب الشباب فى دورة قطر الودية

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة ، بقيادة أسامة نبيه، 3 مواجهات فى بطولة قطر الودية والتي تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري.