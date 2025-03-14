دوري الأمم الأوروبية: عودة كورتوا إلى تشكيلة بلجيكا بقيادة غارسيا

الرياص - اسماء السيد - بروكسل (بلجيكا) : عاد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، إلى تشكيلة منتخب بلجيكا بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا، وذلك لأول مرة منذ حزيران/يونيو 2023 استعدادا، للمواجهتين الفاصلتين مع أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سيعود كورتوا (32 عاما) ليرتدي ألوان "الشياطين الحمر" مجددا، بعد أن اعتزل دوليا نتيجة خلاف مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو، بسبب شعوره بالإهانة لعدم تسميته قائدا في مباراة أمام النمسا.

ويُعد الاستدعاء متوقعا، بعد أن أعلن كورتوا رغبته في العودة من عزلة المنتخب بعد تعيين غارسيا مدربا جديدا في كانون الثاني/يناير.

وقال غارسيا (61 عاما) خلال مؤتمره الصحافي الجمعة إنه "قرر البدء من جديد" فيما يخص الحارس النجم.

وسبق استدعاء كورتوا، إعلان الحارس كون كاستيلز وضع حد لمسيرته الدولية ردا على عدم رضاه من عودة حارس ريال مدريد.

وفرض كاستيلز البالغ 32 عاما والذي يدافع عن ألوان القادسية السعودي، نفسه حارسا أساسيا بين الخشبات الثلاث خاصة خلال النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في ألمانيا.

قال في حلقة بودكاست "أجد الأمر غريبا بعض الشيء أن يتمكن تيبو كورتوا من اتخاذ القرار بنفسه بشأن ما إذا كان بإمكانه العودة. وأجد الأمر غريبا للغاية أن يقوم الاتحاد بالاستدارة بهذه الطريقة ويمد السجادة الحمراء".

وأضاف "هناك الكثير من اللاعبين الذين يفكرون بالشيء ذاته مثلي".

وأفادت صحيفة "سودينفو" اليومية الأسبوع الماضي أن عددا من اللاعبين لا يبدون تأييدا لعودة كورتوا، وهي حالة من المرجح أن تعقّد بداية غارسيا في دوره الجديد.

قال غارسيا "سيتعين علينا مناقشة هذا مع مجموعة مختارة من القادة. سنتحدث عن ذلك مرة ثم مجددا. إنها صفحة جديدة تُفتح".

وفي تشكيلته الأولى منذ توليه المسؤولية، استدعى غارسيا المهاجم الشاب ماليك فوفانا (19 عاما) من ليون الفرنسي والنجم الشاب جورثي موكيو (17 عاما) من أياكس الهولندي لأول مرة.

ومع ذلك، لا تزال التشكيلة تضم الكثير من لاعبي الخبرة مع وجود روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين ويوري تيليمانس ضمن قائمة الـ26 لاعبا.

وأضاف غارسيا "نحتاج إلى إيجاد توازن جديد. يجب أن نفوز ونلعب بشكل جيد، هذا هو الهدف في النهاية".

وتابع مدرب نابولي الإيطالي السابق "لدينا لاعبين ذوي خبرة وآخرين سيكتشفون المنتخب الوطني. يجب أن نكون طموحين من حيث النتائج وطريقة لعبنا".

وتلعب بلجيكا مع أوكرانيا في مباراتين حاسمتين في 20 و23 آذار/مارس، حيث من الممكن أن يخسر "الشياطين الحمر" موقعهم في المستوى الأول.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، ماتس سيلز (نوتنغهام فوريست الإنكليزي)، سين لاملز (جنك)، مارتن فانديفوردت (لايبزيغ الألماني)

الدفاع: تيموتي كاستاني (فولهام الإنكليزي)، زينو ديباست (سبورتينغ البرتغالي)، ماكسيم دي كويبر، براندون ميشيل (كلوب بروج)، كوني دي وينتر (جنوى الإيطالي)، فاوت فاس (ليستر سيتي الإنكليزي)، توما مونييه (ليل الفرنسي)، أرتور تيات (فرانكفورت الألماني)

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، براين هاينن (غنك)، جورثي موكيو (أياكس الهولندي)، نيكولا راسكان (رينجرز الاسكتلندي)، يوري تيليمانس (أستون فيلا الإنكليزي)، هانز فانكن (كلوب بروج)