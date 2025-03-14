أولهم فينيسيوس.. سيدورف يهاجم لاعبي ريال مدريد

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انتقد كلارينس سيدورف، نجم ريال مدريد السابق، لاعبي الفريق الملكي، بعد التأهل على حساب أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.وفاز الريال (2-1) على الأتلتي في ذهاب دور 16، قبل الخسارة (0-1) في الإياب، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الميرنجي لصالحه.
وخلال تصريحات لشبكة “أمازون برايم”، هاجم اللاعب الهولندي السابق، نجوم الملكي، بعد احتفالهم الاستفزازي أمام مدرجات جماهير الروخي بلانكوس عقب المباراة.وقال سيدورف “لم يعجبني بعض الأشياء التي أقدم عليها لاعبو ريال مدريد، حيث يجب أن نحترم جماهير المنافس، ولهذا لم أحب مثل هذه التصرفات”.
واستطرد “من الواضح أن جماهير الريال كانت في المدرجات العليا، لكني شاهدت بعض الإيماءات التي لم تعجبني، ورأيت أشياء لن أتحدث عنها هنا”.
وأكد سيدورف أن على لاعبي الريال، الحفاظ على قيم النادي عند الفوز.
وأضاف “أتمنى أن أكون خاطئا، لكن ما حدث منهم في الليلة الماضية قد ندفع ثمنه لاحقا، لأن الاحترام مطلوب دائما، ولا يتعين علينا استفزاز الآخرين”.
كما تطرق سيدورف، للحديث عن ركلة جزاء فينيسيوس الضائعة، بقوله “لقد أبعد بيلينجهام عن تنفيذها، لإثبات شيء ما، ودائما ما يدخل في مثل هذه التحديات الداخلية، كما أن تنفيذه للركلة كان مستغربا”.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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