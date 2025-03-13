بيان رسمي من “اليويفا” بشأن ركلة جزاء ألفاريز ضد ريال مدريد

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الخميس، بيانا يرد من خلاله على ركلة ال جزاء المثيرة للجدل، والتي نفذها مهاجم أتلتيكو مدريد، خوليان ألفاريز أمام ريال مدريد.

ووصلت المباراة، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى ركلات الترجيح. ونفذ ألفاريز الركلة الثانية بنجاح، قبل أن يلغيها حكم اللقاء بسبب الفار للمسه الكرة مرتين.

وجاء في بيان “يويفا”: “استفسر أتلتيكو مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن إلغاء ركلة الجزاء التي نفذها ألفاريز في نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا أمس ضد ريال مدريد”.

وأضاف: “رغم صغر حجم الأمر، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها كما هو موضح في الفيديو المرفق، وبموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، المادة 14,1)، كان على تقية الفيديو المساعد “فار” إبلاغ الحكم بإلغاء الهدف”.

وختم البيان: “سيدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح”.

سكاي نيوز