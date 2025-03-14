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الامارات | ريال مدريد يخسر ميندي 4 أسابيع

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | ريال مدريد يخسر ميندي 4 أسابيع 1/2
  • الامارات | ريال مدريد يخسر ميندي 4 أسابيع 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد، الخميس، أن لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي سيغيب عن صفوفه لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى تعرض لها في مباراة "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد في .

ونشر النادي على موقعه الإلكتروني”بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في الفخذ الأيسر“.

وأفادت المصادر أن الإصابة ستبعد ميندي عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وقد يغيب اللاعب عن ثلاث مباريات فقط - في ضد فياريال وليجانيس وفي كأس الملك ضد ريال سوسييداد - نظراً لوجود فترة توقف دولية، وسيكون جاهزاً لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال الإنجليزي.

ولكن في حالة الغياب لمدة شهر، سيكون فيرلاند ميندي متاحاً فقط لمباراة الإياب في ربع نهائي "التشامبيونز ليغ".

وهذه هي الإصابة العضلية الثالثة للاعب الفرنسي هذا الموسم، في المرتين السابقتين، غاب عن الملاعب لمدة 11 و12 يوماً على التوالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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