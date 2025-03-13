الامارات | 6 مواجهات كروية في «تحدي حفيت» الليلة.. والعامرة يحلق بـ «الطائرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن استاد طحنون بن محمد في القطارة، مساء اليوم، ست مواجهات حاسمة في تحدي حفيت الرياضي، ضمن مباريات بطولَتي كرة القدم للمؤسسات والأحياء السكنية، وسط أجواء تنافسية مشتعلة بين الفرق المتأهلة.

ويلتقي في نصف نهائي بطولة كرة القدم للمؤسسات فريق بلدية العين، متصدر المجموعة الأولى، مع نادي العين «ب»، وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه فريق أغذية، متصدر المجموعة الثانية، نظيره نادي العين «أ»، وصيف المجموعة الأولى، في مواجهتين مرتقبتين لحسم المتأهلين إلى النهائي.

أما في مرحلة ربع النهائي لبطولة كرة القدم للأحياء السكنية، فتشهد الجولة مواجهات قوية، حيث يتقابل «الظاهرة» مع «المرخانية»، و«نعمة» مع «زاخر»، و«شعبة الوطاه» مع «الفقع»، و«المريال» مع «المعترض»، في مباريات تحمل طابع الإثارة والإقصاء المباشر، في مشوار الوصول إلى المربع الذهبي.

العامرة بطل الطائرة

وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة، حصد فريق العامرة لقب دوري سوبر الكرة الطائرة، ضمن تحدي حفيت الرياضي، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على كل من المريال والقوع بنتيجة 3-0 في المباراتين، ليحسم المسابقة عن جدارة واستحقاق.

وجرت المواجهات على ملعب بلدية مدينة العين وفق نظام الدوري، تماشياً مع لوائح المسابقة بوسط المدينة، وحلَّ فريق المريال في المركز الثاني، بعد فوزه على القوع بنتيجة 3-1، فيما جاء فريق القوع في المركز الثالث.

الأنشطة الثقافية

وفي إطار الأنشطة الثقافية المصاحبة لتحدي حفيت الرياضي، أعلنت اللجنة العليا المنظمة إطلاق مسابقة «تحدي القاف» الشعرية، إذ رصدت جوائز بقيمة 100 ألف درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف درهم، بينما ينال الفائزان بالمركزين الثاني والثالث 30 ألفاً و20 ألف درهم على التوالي.

وحددت اللجنة المنظمة ثلاثة شروط للمشاركة في المسابقة، وهي: كتابة قصيدة من ستة أبيات عن جبل حفيت، تعكس البعد الاجتماعي والجغرافي والتراثي، ونشر القصيدة على حساب الشاعر الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء القصيدة صوتياً أو تقديمها في تصميم إبداعي يتناسب مع النص الشعري.