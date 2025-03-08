الامارات | الظفرة يستقبل دبا في قمة مباريات الجولة الـ 20 لدوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض الفرق التي تحتل المراكز المتقدمة في دوري الدرجة الأولى، عند التاسعة والنصف من مساء اليوم، مباريات مهمة في الجولة الـ20.

وتبرز إلى الواجهة قمة الظفرة مع دبا التي ستُقام في استاد حمدان بن زايد آل نهيان في نادي الظفرة، إذ إنها تجمع المتصدر الظفرة برصيد 39 نقطة مع صاحب المركز الثالث دبا برصيد 34 نقطة، ما يجعلها المباراة الأهم للفريقين، إذ ستقود الفريق الفائز للاقتراب بشكل جيد من خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، ويتوقع لها أن تظهر بطابع هجومي، خصوصاً أن ثاني هدافي البطولة هو لاعب الظفرة الفرنسي موهامد لامين ياتارا (13 هدفاً)، يليه هداف دبا البرازيلي ديوغو فارياس (12). وكان الفريقان قد تعادلا من دون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب دبا. وفي التوقيت نفسه، يخوض فريق الفجيرة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة على ملعبه مباراة مهمة وصعبة أمام ضيفه الحمرية الذي يدربه المدرب عيد باروت، إذ يطمح الفجيرة إلى تحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة، ويراهن على قدرات لاعبيه الهجومية، ومنهم متصدر ترتيب الهدافين الفرنسي ساند بنبشير (15 هدفاً)، وكان الفجيرة قد فاز في مرحلة الذهاب بثلاثية نظيفة.

من جانبه، يستضيف فريق يونايتد الذيد في ملعب مدينة دبي الرياضية، في مباراة يبحث فيها «يونايتد» سادس الترتيب بـ27 نقطة عن تحقيق الفوز والاقتراب كثيراً من فرق المربع الذهبي، فيما يدرك الذيد صاحب الـ19 نقطة في المركز التاسع أن الفوز بالنقاط الثلاث يمكن أن يعيده إلى وسط الترتيب الذي فقده في الجولة الماضية بعد خسارته أمام الظفرة.