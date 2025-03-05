الامارات | الإدارة العامة للدفاع المدني تتصدر دورة عجمان الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق الإدارة العامة للدفاع المدني منافسات المجموعة الأولى لبطولة الألعاب الشعبية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الخامسة التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتمكن فريق الإدارة العامة للدفاع المدني من جمع 21 نقطة بإحرازه 3 نقاط في لعبة الكرابي و3 نقاط في الميت و7 نقاط في الشاع و6 نقاط في شد الحبل ونقطتين في الخيشة.

وحل فريق هيئة النقل ثانيا برصيد 19 نقطة بتسجيله 6 نقاط في الكرابي ونقطتين في الميت و7 نقاط في الشاع و3 نقاط في شد الحبل ونقطة واحدة في الخيشة، فيما احتل الفرسان المركز الثالث برصيد 9 نقاط جمعها من الكرابي والميت نقطة واحدة في كل لعبة بالإضافة إلى 4 نقاط في الشاع و3 نقاط في الخيشة.

من ناحية أخرى تتواصل منافسات كرة القدم، بلقاء يجمع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري "3 نقاط" مع فريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان الذي يدخل المباراة برصيد خال من النقاط.

ويواجه دائرة الميناء والجمارك الذي يملك "3 نقاط" فريق جامعة المدينة عجمان "نقطة واحدة"، فيما يلتقي مصرف عجمان "3 نقاط" مع فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بلا رصيد من النقاط.

وكانت النسخة الخامسة من دورة عجمان الحكومية قد شهدت اقبالا كبيرا على المشاركة في جميع البطولات والفاعليات التي تقام على هامشها، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة المنظمة، برئاسة أحمد الرئيسي، والنجاح التنظيمي الذي حققه المشرف العام على الدورة عبد العزيز عبد الله وفريقه المعاون والخاص بتنظيم الملاعب التي تستضيف أنشطة الدورة.