الامارات | البطائح ودبا الحصن في دائرة الخطر بعد التعادل 2-2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على مواجهة البطائح وضيفه دبا الحصن، في اللقاء الذي جمعمهما اليوم الجمعة، على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقص دبا الحصن شريط الأهداف مبكراً وتحديداً في الدقيقة الثالثة عبر لاعبه ميدانا بيجنا، ليمنح فريقه دفعة معنوية مبكرة، ورغم هذا التقدم السريع، لم يتمكن الفريق من الحفاظ على تفوقه، إذ أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 23 بواسطة أديلسون ألبرتو.

واستمرت محاولات البطائح لتعزيز تقدمه، ونجح في تحقيق ذلك عند الدقيقة 38 عن طريق أناتولي بيرترند، ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول. ورغم تفوق البطائح في معظم فترات اللقاء، إلا أن دبا الحصن رفض الاستسلام وخطف هدف التعادل القاتل (5+90) عن طريق البديل أليون ندور، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

ورفع دبا الحصن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، بينما أضاف البطائح النقطة 12 إلى رصيده في المركز الثاني عشر، ليظل كلا الفريقين في دائرة الخطر.