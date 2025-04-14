أشار النّائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام سيجري زيارة مهمّة إلى سوريا اليوم"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب نتائج عمليّة للملفّات الأساسيّة: عودة النّازحين السّوريّين إلى سوريا، إنهاء ملف المفقودين والمعتقلين اللّبنانيّين في سوريا، وإقفال المعابر غير الشّرعيّة على الحدود".
وأكّد في تصريح، أنّ "الشعب اللبناني ينتظر أفعالًا ونتائج عمليّة. لقد حان وقت البتّ نهائيًّا بهذه الملفّات".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا عن زيارة سلام لسوريا: للبت نهائيًا بملفات النازحين والمفقودين والمعابر غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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