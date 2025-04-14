أبي رميا عن زيارة سلام لسوريا: للبت نهائيًا بملفات النازحين والمفقودين والمعابر غير الشرعية

أشار النّائب ​سيمون أبي رميا​، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​نواف سلام​ سيجري زيارة مهمّة إلى ​سوريا​ اليوم"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب نتائج عمليّة للملفّات الأساسيّة: عودة النّازحين السّوريّين إلى سوريا، إنهاء ملف المفقودين والمعتقلين اللّبنانيّين في سوريا، وإقفال المعابر غير الشّرعيّة على الحدود".

وأكّد في تصريح، أنّ "​الشعب اللبناني​ ينتظر أفعالًا ونتائج عمليّة. لقد حان وقت البتّ نهائيًّا بهذه الملفّات".