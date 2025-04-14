شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025 أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025، أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 51.20 جنيه للشراء،و51.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري عند 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع، وفى بنك مصر 50.94 جنيه للشراء 51.04 للبيع، بينما في بنك القاهرة سجل 50.94 جنيه للشراء و51.04 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.94 جنيه للشراء 51.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع.